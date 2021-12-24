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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de Kıbrıs gazileri, çocuklara anılarını anlattı

İHA

Bingöl’de Kıbrıs gazileri, çocuklara anılarını anlattı

Bingöl’deki Kıbrıs gazileri, koruma ve bakım altında olan çocuklarla bir araya gelerek Kıbrıs Barış Harekatına dair anılarını anlattı.
Bingöl Valiliği tarafından ilan edilen '2021 Bingöl Kardeşlik Yılı' etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan koruma ve bakım altında çocuklar, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Kıbrıs gazilerinden Musa Budraç, Mahmut Aydın, Halil Bayram ve M. Rıza Budak, çocuklara Kıbrıs Barış Harekatı’nı anılarını anlattı. Programa dair açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Milli ve manevi değeri çocuklarımıza aşılamalıyız. İnsanların hangi gaye uğruna şehit ve gazi olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Çocuklarımızın tarihimizin gerçek kahramanlarını ve atalarını tanımaları için böyle bir program gerçekleştirdik” dedi.
Program, koruma ve bakım altında olan çocukların çaldığı enstrümanlar ve söyledikleri şarkılar ile sona erdi.

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