Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu

DHA

Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu


Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)-GÜNDÜZ sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte dere ve nehirler buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu. Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu. 
Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, "Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde. Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük. Gündüz başka, gecede bir başka güzel oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2021-12-26 09:15:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de 325 ton alabalık hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de 325 ton alabalık hasadı yapıldı
Kar yolu kapatınca, çocukları at sırtında okula götürdü
YEREL HABERLER Kar yolu kapatınca, çocukları at sırtında okula ...
Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı
Solhan’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Solhan’da trafik kazası: 2 yaralı
Bingöl’de Kıbrıs gazileri, çocuklara anılarını anlattı
YEREL HABERLER Bingöl’de Kıbrıs gazileri, çocuklara anılarını ...
Karlıova'da sıcaklık eksi 20 dereceye düştü; sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Karlıova'da sıcaklık eksi 20 dereceye düştü; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.