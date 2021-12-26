Belediye başkanından öğrencilere kitap desteği devam ediyor

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Bingöl’ün Solhan ilçesindeki öğrencilere bin 800 adet ders kaynak kitabı gönderdi.

Elazığ’ın Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, öğrencilere ders kaynak kitabı dağıtımına devam ediyor. Daha önce de Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de çeşitli okullara kitap gönderen başkan, yine Solhan ilçesindeki öğrencilere bin 800 adet ders kaynak kitabı gönderdi.

Başkan Çadırcı, “Onların yüzündeki tebessümü görünce bizim çektiğimiz yorgunluk sıkıntılar bir anda bitiyor. Biz bu işi severek isteyerek gönülden yapıyoruz. Bir öğrencimizin gönlüne dokunmak bizi heyecanlandırıyor, sevindiriyor ve mutlu ediyor. Bir öğrencimizin gönlüne dokunabilmek için uzak yakın kar kış demeden dezavantajlı bölgelere ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ben tekrar öğrencilerimizin adına destek derneklere teşekkür ederim” dedi.

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