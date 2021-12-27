Bingöl’de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bingöl’de İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda İl Ticaret Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipleri kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. Başta zincir marketler olmak üzere denetime çıkan ekipler, temel gıda ürünlerini tek tek inceledi. Kent merkezinde 12 kişiden oluşan 2 ekip, hem fiyatları kontrol etti hem de stokçuluk denetimi gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerin süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.