Karlıova’da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, caddelerdeki çeşmeler de dondu.

Bingöl’ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova’da, kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri eksi 25’lere çıkan hava sıcaklığı, gündüz eksi 15’lere düşüyor.

İlçede yer yer kar kalınlığı 40 santimin üzerinde bulunurken, soğuk havayla birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştu, caddelerdeki çeşmeler de dondu.

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