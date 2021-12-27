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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de bu yıl 488 kilometre asfalt yapıldı

İHA

Bingöl'de bu yıl 488 kilometre asfalt yapıldı

Bingöl merkeze bağlı Olukpınar köyünde konuşan Vali Kadir Ekinci, "Bu yıl toplam 488 kilometre asfalt yaptık. Bu Bingöl tarihinde bir ilktir ve bir rekordur. Bu yıl kırdığımız rekoru seneye daha da fazla yenileceğiz” dedi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, merkeze bağlı Olukpınar köyünde bölge muhtarları ile bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kadir Ekinci, İl Özel İdaresi tarafından köylerde 488 kilometre yol yapıldığını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi. Vali Ekinci, "Biz biliyoruz ki sizler yapılan işlerin en iyisine layıksınız. Ve biz de elimizden geldiğince en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Muhakkak eksikliklerimiz vardır ama bunlar tamamlanmayacak eksiklikler değildir. Dolayısıyla gönüller bir olduğu müddetçe, biz eksikliklerimizin her halükarda gidereceğimize inanıyoruz. Bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da Allah razı olsun. Diliyoruz ki bundan sonra da gönül birliğimiz devam etsin. Bu yıl toplam 488 kilometre asfalt yaptık. Bu Bingöl tarihinde bir ilktir ve bir rekordur. Bu yıl kırdığımız rekoru seneye daha da fazla yenileceğiz. Bu vesile ile tüm özel idare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise "Biz bir ekibiz. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Bir ekip olarak hareket ettiğimizde, bir birlik ve beraberlik olduğunda, samimiyet olduğunda, iyi niyet olduğunda işler yapılıyor. Ama bu olmazsa herkes bir tarafa çekiştirirse herkes kendine doğru çekerse işlerin bereketi kalmıyor. Çok şükür bereketli bir şekilde iş yapmaya devam ediyoruz. 500 kilometreye yakın sadece kırsalda çalışma yapıldı. Bu büyük bir başarı gerçekten. Sayın valimiz ve en alttaki çalışana kadar herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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