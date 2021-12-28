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Bingöl'deki olaylara ilişkin valilikten açıklama: "16 şahıs gözaltına alınmıştır"

İHA

Bingöl'deki olaylara ilişkin valilikten açıklama: "16 şahıs gözaltına alınmıştır"

Bingöl’de dün akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, “Görevli memura mukavemet, kasten yaralama, kamu malına zarar verme suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.
Bingöl merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve Bingöl Belediyesi Zabıta amirliği, ruhsatsız bir iş yerini mühürlemek üzerine gittiği iş yerinde mukavemet ile karşılaştı. Olayın ardından Bingöl Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan ve yazılı ve görsel medya organlarında ‘Tevhid Kitabevine Operasyon’ gibi başlıklarla paylaşılan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla valiliğimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi’nde DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü ayrıca iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, Bingöl Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince adı geçen iş yeri mühürlenmek istenmiştir. Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili olarak görevli memura mukavemet, kasten yaralama, kamu malına zarar verme suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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