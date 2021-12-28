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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’nun gözdesi Hesarek’te kayak sezonu açıldı

İHA

Doğu Anadolu’nun gözdesi Hesarek’te kayak sezonu açıldı

Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen misafirleri ağırlayan 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı ve sezon açıldı.
Bölge genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Bingöl’de de kırsal alanda ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kentin 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi de sezon açılışını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak merkezi, kent merkezine 35 kilometre mesafede, 178 bin metrekare alan üzerinde bulunuyor. Hesarek Kayak Merkezi, bin 200 metre telesiyej, bin 100 metre teleski ve 200 metrelik baby lift pistleri ile misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen sezon açılışına TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Sezon açılışında İl Jandarma Komutanlığı personelince bayrak gösterisi ve dedektör köpeklerle tatbikat yapılırken, profesyonel kayakçılarda kayak gösterimi gerçekleştirdi.
Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla her yaştan insanların kayak merkezinde spor yaptığını dile getiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bunun altını çizmek isterim. Bir zamanlar bu bölgelerin maalesef farklı bir imajı vardı. Farklı gündemler vardı, şuan da huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, her yaştan insanımız gelip spor yapıyor. Sosyal hayatını zenginleştiriyor. Bir yandan da bu tesisler yeni istihdam alanları oluşturuyor. Tabiat turizmi Bingöl’ün en temel sektörlerinden bir tanesi. Yaylalarımızla, kaplıcalarımızla, kayak tesislerimizle, güzel doğal varlıklarımızla Bingöl tabiat turizmi anlamında gerçekten çok güzel nimetlere sahip. İşte bu huzur ve güven ortamında hem sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek hem de yeni istihdam imkanları oluşmuş olacak" dedi.
Daha iyi bir sezon olacağını ümit eden Vali Kadir Ekinci, “2015’ten bu yana hizmet veren tesisimiz hakikaten her geçen gün hem hizmet kalitesini artırarak faaliyetlerine devam etmekte hem teknik kapasitesini geliştirmektedir. Dolasıyla bir önceki sezondan daha iyi bir sezonu nasıl yaşarızın hesabıyla adımlar atılıyor ve bu çerçevede hizmet veriliyor. İnşallah özel sektör yatırımlarıyla birlikte yeni konaklama tesislerine kavuşacak, gençlik ve spor bakanlığımızın destekleriyle yeni teleferik ve teleski imkanlarına kavuşacak. Hesarek Kayak Merkezimiz, ümit ediyorum ki sadece bölgenin değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken, ilgi çeken kış turizmi haline gelecektir” şeklinde konuştu.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise “Son yıllarda özellikle Hesarek bölgeye damgasını vurdu. Hesarek Kayak Merkezi, kış turizminde ve kış sporlarında çok önemli bir merkez haline geldi ve inşallah bundan sonrada gelişmişliğini önemli bir yere taşıyacak. Hesarek’i çok daha iyi noktalara götürmemiz gerekiyor. Bu anlamda herkesin desteğini alarak yeni tesislerin önümüzdeki yıl buraya kazandırılmasıyla çok önemli bir merkez haline gelecek” dedi.

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