Kardelen öğretmen yürekleri ısıttı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde görevli ilkokul öğretmeni Kardelen Sultan Tosun, ayakları üşüyen öğrencisini kucağına alarak soba başında ısıttı. Fedakar öğretmen bu davranışıyla önce öğrencisini ardından da görenlerin içlerini ısıttı.

Karlıova ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Yeniköy İlkokulunda görevli öğretmen Kardelen Sultan Tosun, soğuktan üşüyen öğrencisini kucağına alarak soba başında ısınmasını sağladı. Sosyal medyadan paylaşılan ve içleri ısıtan o kare yüzlerce beğeni aldı. Fotoğrafı gören İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'de okulu ziyaret ederek öğretmen Kardelen ile bir araya geldi.

Öğrencilerinin eğitimi için yaptığı fedakarlıktan dolayı öğretmen Kardelen Sultan Tosun'a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek için idealist eğitimcilere büyük bir ihtiyaç var. Kaliteli bir eğitim, heyecanlı, idealist, fedakar bir eğitim kadrosu ile mümkün olabilir. Böyle bir kadro ile vatanına, milletine, insanlığa faydası olan bireyler yetiştirmek çok zor değildir. Kendi gibi daha nice kardelenler yetiştirecek olan idealist Kardelen hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren öğretmen Kardelen Sultan Tosun ise “Öğrencimize yapmış olduğumuz ufacık bir dokunuşu görerek bu zorlu kış şartlarında bizleri ziyaret ederek onurlandıran, her zaman yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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