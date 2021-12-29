Bingöl’de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl genelinde Eren Kış6 operasyonunun zaman zaman geçen çetin kış şartlarına rağmen bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha ederek kullanılmaz hale getirmek maksadıyla kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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