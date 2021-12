TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi”

Bingöl’de gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız 20 Aralık’ta bir tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL’nin değer kazandığı doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Bu süreçte bizi şunu gösterdi bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, hedeflerinin yeni ekonomik politikayla cari açığı fazlaya çevirmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, “1950’lilerden tutun bugüne gelin yani bütün tarih boyunca ekonomimizin en temel meselesi, cari açık olmuştur. Bu yeni politikamızın temel hedefi aslında cari açığı düşürmek mümkünse cari fazlaya çevirmek, böylece Türkiye’nin dış borçlanma ihtiyacını kaldırmak, kendi tasarrufumuzla büyümemizi sürdürülebilir daha sağlıklı bir patikada devam ettirmek. Temel hedefimiz bu ve çerçevede de yeni inisiyatifler almış durumdayız” dedi.



“Cumhurbaşkanımız, bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu”

Doların 18 TL’ye ulaşmasının ekonomik gerçeklerle ilgili olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bu kapsamda yaşadığımız döviz hareketliliğiyle ilgili de birkaç yorum yapmak isterim. Maalesef birtakım çevreler Cumhurbaşkanımızın bu faizdeki politikasının sonrasında vatandaşımızda bir korku ve panik iklimi oluşturdular. Politika faizlerinin düşmesi bir miktar dövizi hareketlendirebilir, belirli limitler içinde bunu anlayabilirsiniz ama doların değerinin 18’lere gelmesi ekonomik temellerle, ekonomik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla her gün artacak gibi bir algı oluşturması vardı. Ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Aralık’ta bir tedbir paketiyle birlikte bu oluşan balonu bir anlamda patlatmış oldu, bu köpüğü ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde TL’nin değer kazandığı doların değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Bu süreçte bizi şunu gösterdi bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi. Doğal bir artış olsa ekonomik gerçeklere dayalı bir artış olsa bu kadar hızlı geriye gelmezdi zaten. Dolayısıyla bu köpüğü bir anlamda Cumhurbaşkanımız ortadan kaldırmış oldu. TL’nin değeri daha makul seviyelere doğru hareketlendi” şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Yılmaz, “Bizim serbest kur sistemimiz var. Her gün piyasada arza ve talebe göre doların fiyatı belirleniyor ama bundan sonraki süreçte daha istikrarlı bir çerçevede içinde yeni tedbirlerle birlikte hareket edeceğini düşünüyoruz. Bununla da ilgili bir sorunumuz yok. Yeter ki piyasa şartları içinde dolar değerini bulsun, manipülasyonlarla, algılarla gitmesin. Bu süreçte birçok vatandaşımız da kayba uğradı. Vatandaşımızda bu korku ve paniği oluşturanlar, vatandaşımızı da bu yöne sevk edenlerin de hesap vermesi lazım. Vatandaşa dolar alın, dolar daha çok artacak diye telkinde bulunanlar şimdi o kaybeden vatandaşımıza hesap vermeli diye düşünüyorum. Hükümetimiz başından beri şunu söyledi; bu gerçek bir artış değildir, ekonomik temellere dayalı bir artış değildir, vatandaşımız bu süreçte dikkatli olsun dedi. Merkez bankamız bırakın sözlü uyarıları fiili müdahaleler yaptı. Uzun bir aradan sonra ilk defa piyasalara müdahale etti, döviz satışı yoluyla ve her müdahalesinde de bir açıklama yaptı. Standart bir açıklama. Ekonomik gerçeklerden uzak bir fiyat oluşumundan dolayı ben bu müdahaleyi yapıyorum diye de kamuoyunu bilgilendirdi” diye konuştu.

Basın toplantısı, soru ve cevapların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.