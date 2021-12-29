Bingöl’de 210 bin adet fidan toprakla buluştu

Bingöl'de sedir ve sarıçam olmak üzere toplamda 210 bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, merkez Sancak Beldesi’nde bin 800 dekarlık alanda fidan dikim çalışması yaptı. Yapılan çalışmada sedir ve sarıçam olmak üzere toplamda 210 bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, Bingöl'ün merkez ilçesi Sancak Beldesi Yeşilova Mahallesi ve Nacaklı Köyü sınırları içerisinde bin 800 dekarlık alanda dozer ile sürüm ve ekskavatör ile teras şeklinde toprak işlemesi yapılarak 210 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Küresel ısınmaya karşı mücadele etmek, toprak erozyonunu azaltmak ve ülkenin orman varlığını arttırmaya yönelik kette yapılan dikim çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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