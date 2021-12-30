Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan doğaya yem bırakan ekipleri diğer yandan da av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdü.

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