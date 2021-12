Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sürpriz doğum günü kutlaması

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, hane ziyaretleri sırasında bir çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü saha çalışmaları yürütürken yakından ilgilendikleri çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran çocuk ekiplere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, “İlçemizin her kesimine ASDEP çalışmaları kapsamında hane ziyaretleri yapılıyor. Yapılan hane ziyaretlerinde önceliğimiz dezavantajlı bireyleri tespit etmek ve tespit ettiğimiz dezavantajlı bireylerimize yönelik hizmet modellerimizi devreye sokmanın yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla da iletişime geçerek vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için önem arz etmektedirler. Onlar geleceğimize yön verecek olan, yarınlarımıza ışık tutacak kıymetli varlıklarımızdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmayı, devletimizin sıcak yüzünü bireylerimize hissettirmenin de gayreti içeresindeyiz. Bu kapsamda çocuğumuzun doğum günü münasebetiyle meslek çalışanlarımızla birlikte aileye ziyaret gerçekleştirdik. Çocuğumuz için doğum günü pastası alarak çocuğumuzun sevincini paslaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurum olarak vatandaşlarımızın her anlamda yanlarında olmanın ve Bakanlığımızın hizmet modellerini anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

