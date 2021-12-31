Bingöl Kent Meydanı’na kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Kent Meydanı’na kavuşuyor

İHA

Bingöl Kent Meydanı’na kavuşuyor

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Meydanı proje ihalesinin gerçekleştirildiğini müjdeledi.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şehrin kimliğine değer kazandıracak olan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında şehrin ilk kent meydanına kavuşacağını vurgulayan Başkan Arıkan, kentin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark sorununa da büyük oranda katkı sağlayacağını belirtti. Hükümet konağı, sanat sokağı ve Dörtyol parkını kapsayacak proje kapsamında 17 bin 500 metrekare açık alan düzenleme çalışması ve 2 katlı toplam 500 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa edilecek.
Toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli yatırımların yanı sıra kent kimliği ve estetiğini ön plana çıkaracak yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Erdal Arıkan, "Kentsel yaşamın en önemli unsurlarından olan meydanlar, yaşadığımız şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Biz de bu doğrultuda hem şehrimizin ilk kent meydanını inşa etmek hem de ilimize yeni bir vizyon kazandırmak için çalışmalarımıza start verdik. İlimize yakışır bir meydan inşa etmek için çok yoğun mesai harcadık ve nihayetinde kafeteryası, millet kıraathanesi, sergi alanı ve yeşil alanlarıyla ilimizin vizyonuna, kent estetiğine uygun bir proje ortaya koyduk. Elhamdülillah kent meydanının proje ihalesi sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Hükümet Konağımızda bulunan kamu kurumlarımızın taşınması ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla ilk meydanımız için ilk kazmayı vurmuş olacağız inşallah” dedi.

“Otopark sorununa büyük oranda katkı sağlayacak”
Proje ile çarşı merkezine yeni bir kimlik kazandırmanın yanı sıra otopark sorununu da büyük oranda çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Başkan Arıkan, “Çarşı merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu ve araç otopark sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol genişletme ve yeni alternatif yollarımızla birlikte kent meydanı projemizde inşa edeceğimiz modern ve son derece kullanışlı kapalı otopark ile çarşı trafiğine nefes aldıracağız. İlimizin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi’nin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim nihai sonuca erdirmeyi de nasip eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Açık Kapı birimine bildirdi, yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Açık Kapı birimine bildirdi, yol sorunu çözüldü
Bingöl’de üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sürpriz doğum ...
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Solhanspor, Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Solhanspor, Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaştı
Bingöl Valiliği, ‘Maskeli Saldırgan Vakası’ paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu
YEREL HABERLER Bingöl Valiliği, ‘Maskeli Saldırgan Vakası’ ...
Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı
Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler ...
AK Parti'li Yılmaz: 'Dolar alın' diye telkinde bulunanlar hesap vermeli
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: 'Dolar alın' diye telkinde ...
Bingöl’de jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bingöl’de jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya ...
Bingöl’de 210 bin adet fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bingöl’de 210 bin adet fidan toprakla buluştu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Bu suni bir artıştı, doğal bir artış değildi”
YEREL HABERLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Bu suni ...
Bingöl’de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.