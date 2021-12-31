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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi modern park inşa edecek

İHA

Bingöl Belediyesi modern park inşa edecek

Bingöl Belediyesi, çarşı merkezinde bulunan eski özel idaresi alanına modern park inşa edecek.
Göreve geldiği günden bugüne şehrin geleceği, vatandaşın refahı için aralıksız çalışan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, seçimden önce söz verdiği projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Arıkan bu kapsamda Yenişehir Mahallesi eski İl Özel İdaresi alanı ile arka kısmında bulunan lojman ve tahta barakalar alanına modern bir park inşa edileceğini müjdeledi. 8 bin 280 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek parkın proje ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Arıkan, yapım ihalesinin kent meydanı ile eşzamanlı gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kent meydanı ve yeni park projesiyle çarşı merkezinde toplamda 25 bin 780 metrekarelik alanın düzenleneceğini dile getiren Başkan Erdal Arıkan, “Her iki projemizin hayata geçmesiyle çarşı merkezinin cazibesi artacak, ilimizde iki önemli yatırım hayata geçirilmiş olacak. İlimizin dört bir yanında yeşil alanı arttırmak, ailelerimizin çocuklarıyla birlikte güven içerisinde zaman geçirebilecekleri alanlar inşa etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda atıl durumda olan DSİ parkımızı yeniden düzenliyoruz. Toplamda 70 bin metrekarelik alana sahip DSİ parkımız, yeni bir mesire ve içerisinde birçok sosyal etkinliğin düzenlenebileceği muazzam bir alana dönüşecek. Bunun yanı sıra farklı mahallelerimizde 6 yeni park inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmar uygunluğu göz önünde bulundurularak tespit edilen bölgelere yeni parklar inşa edilecek. Bir yandan modern ve kimlikli bir şehir inşa ederken, diğer yandan da bol yeşiliyle bir kent hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil bir Bingöl sloganıyla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçireceğimiz Modern Sera Projemiz ile de kendi süs bitkilerimizi yetiştirerek, ilimizi rengarenk çiçeklerle süsleyeceğiz inşallah. Çarşı merkezinde hayata geçireceğimiz kent meydanı ile modern park projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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