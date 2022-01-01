Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları



Aziz ÖNAL/YEDİSU (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, ortaya çıkan güzel manzara, dron ile görüntülendi.

Yedisu ilçesinde yaklaşık bir hafta boyunca etkili kar olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25, kırsalda ise 75 santime ulaştı. Yağışın yerini soğuk havaya bıraktığı ilçede, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Yollarda oluşan buz tabakası nedeniyle belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Karla kaplı ilçede, güzel manzaralar ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Yedisu Aziz ÖNAL

2022-01-01 10:14:58



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