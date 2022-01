Kızlar futbol hakemi olmak için büyük çaba sarf ediyor

Bingöl’de İl Hakem Kurulu tarafından açılan kursta başarılı olan 24 kız, hakem olabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Bingöl İl Hakem Kurulu'nun 2426 Aralık tarihleri arasında açtığı aday hakemlik kursuna 115 başvuru yapıldı. Başvuranlar arasında kız adayların geçen yıllara göre fazla olması dikkatlerden kaçmazken, 24 kız bu kurstan başarı ile ayrılarak çalışmalara başladı. Merkez Karşıyaka Stadyumu'nda belirli günlerde İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan koordinesinde büyük emek sarf eden kızlar, hedeflerinin Süper Lig'de görev almak olduğunu iletti.

Kursa kızların bu yıl daha fazla başvuru yaptığını belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Mithat Ercan, kadınların futbolda yer alması gerektiğini söyledi. Ercan, "Aday hakem kursu açtık ve çok büyük bir katılım oldu. Özellikle kadın konusunda çok büyük katılım oldu. Şu an başarılı olan, sınavı geçen 24 kadın hakemimiz var. Bunlarla tabi çalışmalara başlıyoruz her hafta rutin bir şekilde. Salı, perşembe atletik teste saha denemelerine alacağız. Amacımız özellikle bu bölgedeki kadın hakemler olur mu olmaz mı, yapabilir mi yapamaz mı algısının önüne geçmek için bizler kadınlara pozitif bir ayrımcılık tanıdık. Biz kadınlarımıza inanıyoruz. Tribünlerde o olumsuz görüntülerin önüne geçmek için kadın hakemlerin sahada olması gerektiğini, o sahadaki kötü imajın yıkılabileceğini, kadın hakemlere de inanılırsa, şans verilirse çok güzel şeyler yapabileceklerine biz inanıyoruz” dedi.



Hatice Meşe: "Bazı algıları kırmak adına kursa katıldım"

Kurstan başarılı olan ve şuan için aday hakem olan Hatice Meşe, bazı algıları kırmak adına kursa katıldığını söyledi. Meşe, “Bu kursa katılmamım amacı, özellikle kadınların sahalarda olmasını istiyorum. Çünkü bu işi sadece erkekler yapar diye bir algı var. Ben tamamen bu algının yıkılmasını istiyorum. Küçük yaştan beri futbolla ilgileniyorum her zaman. Aynı zamanda sahada kadınlar da olmalı. Hem belki bu şekilde argo konuşmalar, küfürlerin önüne geçilebilir. Kendimi de bu konuda yetenekli buluyorum. Aday hakem olarak başladık ama antrenmanlarla kendimizi geliştiriyoruz. Üst klasmanlarda yer almak için buradayım. Neden yani Melis Özçiğdem olmayalım diye düşünüyorum” diye konuştu.



Gamze Akın: "Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor"

Bu kursta kadınlara pozitif bir ayrımcılığın tanınmasının hoşuna gittiğini aktaran Gamze Akın, “İlimizde açılan aday hakemliği kursu vardı bayanlara da öncelik tanındı. Bu benim çok hoşuma gitti. Neden bir bayan da hakemlik yapamasın diye düşünerek geldik kursa katıldık ve iyi ki de katıldık. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor. Kendime ve hakem arkadaşlarıma da inanıyorum. Çok ileri bir seviyede hakem ve belki Türkiye Kupası maçlarını bile yönetebiliriz” şeklinde konuştu.

Amacının kadınları temsil etmek olduğunu ifade eden Melisa Güneş ise "Kurs açıldı ve biz aday olarak geldik. Kendimizi bu branşta geliştirmeyi planlıyoruz. Mithat hocamız sayesinde bu kursa katıldık ve başarılı bir sonuç aldık. Şuan da tek hedefimiz kendimizi geliştirip, üst klasmanlara çıkmak, adımızı duyurmak. Kadınları temsil etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Bir yıl içindeki U müsabakalarında en fazla 10 maçı yönetecek olan aday hakemler, daha sonra il hakemi görevlerini sürdürecek.

