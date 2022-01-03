Bingöl’de bitkin halde bulunan tilkiye sahip çıktılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan tilkiye petrol ofisi çalışanları sahip çıktı.
Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesindeki bir petrol ofisine, bir sürücü tarafından yolda bitkin halde bulunan tilki getirildi. Petrol ofisi çalışanları tilkiyi alarak elektrikli ısıtıcının yanına getirip ısıtmaya çalıştı. Daha sonra kazan dairesine alınan tilki, süt ile beslendi.
Petrol ofisi çalışanları tilkiyi ilgili kurumlara teslim edeceklerini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.