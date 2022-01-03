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Bingöl’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, gıda bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, faaliyet alanlarının muhtelif yerlerine 150 kilo buğday, 50 kilo pazar artığı ve 80 kilo ot ile yemleme çalışması yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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