Bingöl’de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Aşı zorunluluğuna tepki için kendini yaktı!

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğine çıkan kedi, görevliler tarafından kurtarıldı.

Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Döşlüce Mahallesinde bulunan 9 metrelik elektrik direğine kedi tırmandı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi tırmandığı elektrik direğinden sağlıklı bir şekilde kurtarmayı başardı.

Ağaçtan indirilen kedi bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.