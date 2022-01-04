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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Bingöl Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bingöl Belediyesi, kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarını için şehrin yerleşim alanı dışındaki farklı noktalarına mama bıraktı.
Bingöl Belediyesi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşlerine bağlı ekipler, kent merkezinde farklı noktalara konuşlandırılan mamamatikleri doldururken, kırsal alana da kuru mama bıraktı.
Sahipsiz hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakma etkinliğinin kış boyunca süreceğini bildirildi.

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