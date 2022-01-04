Bingöl Valisi Ekinci: “Kitap yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar”

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Kütüphane açılışında öğrencilerle buluşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Zamanınızı farklı okumalarla değerlendirin. Kitap, yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan MEB tarafından hayata geçirilen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ kapsamında Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına katıldı. Açılışı gerçekleştiren Vali Ekinci, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Vali Ekinci, “Sizler geleceğimizsiniz. Zamanınızı farklı okumalar ile değerlendirin. Kitap, yarınlarımızı şekillendirir, hayatımıza anlam katar” dedi.

Kütüphane açılışına Vali Ekinci’nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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