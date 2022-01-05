Bingöl’de bir yılda aranan bin 577 şüpheli yakalandı

Bingöl'de polisin 2021 yılında yaptığı çalışmalarda, aralarında 1 yıl ile 20 yıl arasında değişen ve aranma kaydı bulunan toplamda bin 577 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 2021 yılı içerisinde yoğun çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, adam öldürme suçundan hakkında 20 yıl 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş., 5 ayrı dosyadan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B., kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticarete yapma suçundan hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan E.Ö., çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan M.A. yakalandı.

Öte yandan ekiplerin çalışmasında ruhsatsız silah, suç veya suç eşyasının satın alınması veya bulundurulması suçlarından para cezaları bulunan ve müessir suçlardan aranma kayıtları olan şahıslarla birlikte toplam bin 577 kişinin yakalandığı bildirildi.

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