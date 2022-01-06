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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de kurum çalışanları, öğrenciler için forma terletti

İHA

Bingöl'de kurum çalışanları, öğrenciler için forma terletti

Bingöl’de kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvasında elde edilen gelir, üniversite okuyan öğrencilere burs olarak dağıtılacak.
Bingöl’de faaliyet gösteren Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği (TavzDer) ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verebilmek için valiliğinin de desteğini alarak kurumlar arası futbol turnuvası düzenledi. 24 kurumun katıldığı futbol turnuvası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında oynanan final maçı ile son buldu. Bir ay süren turnuva sonunda kurumlar ve sponsorlardan toplanan yaklaşık 80 bin TL ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen ve değişik illerde eğitimlerini devam ettiren üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan TavzDer Başkanı Yılmaz Araç, “Tavz Der bugüne kadar birçok ilke imza atarak birçok projede yer almıştır. Bu turnuvada onlardan bir tanesidir. Etkinliğimizin asıl amacı, üniversite eğitimi gören öğrencilerimize burs sağlamaktı. Bu noktada ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla tespit edip bu organizasyondan elde ettiğimiz geliri bu ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtacağız. Turnuvaya yaklaşık 24 kurumumuz katıldı. Bu turnuvadan da yaklaşık 80 bin TL gelir elde ettik. İnşallah elde ettiğimiz bu parayı da üniversite öğrencilerimiz arasında paylaştıracağız” dedi.

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