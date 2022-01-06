Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.
Karlıova ilçesindeki kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları da vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen ilçe belediye ekipleri, itfaiye aracı yardımıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizlemeye başladı
Vatandaşlar, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.