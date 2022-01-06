Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.

Karlıova ilçesindeki kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları da vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen ilçe belediye ekipleri, itfaiye aracı yardımıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tek tek temizlemeye başladı

Vatandaşlar, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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