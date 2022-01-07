Genç ilçesinde öğrenciler '15 Temmuz' resim sergisi açtı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak için resim sergisi açtı.

Genç ilçesinde ilkokul öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisi açtı. Yunus Emre İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışına, İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediyesi Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Baysal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kaptanoğlu, serginin açılışında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Bural, serginin okul idaresi ve öğretmenler öncülüğünde düzenlendiğini belirterek, "15 Temmuz şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerin tamamen kendilerinin düşündüğü ve tasarladığı resim sergisini açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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