Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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