Bingöl merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük kar tatili



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ve 7 ilçede tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-09 23:38:28



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