Bingöl’de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı kent beyaza büründü.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kentte, 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri, sürücüleri, zincirsiz, çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-10 14:29:23



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