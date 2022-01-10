Kar nedeniyle kapanan yolda takside mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan taksideki 6 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Genç ilçesi Kepçeli köyü Kayasırtı mezrasına giden taksi dün gece saat 22.00 sıralarında kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Sürücü durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 saatlik çalışmasıyla bölgeye ulaşan ekipler, araç sürücüsüyle 5 müşterisini kurtardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-01-10 17:54:44



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