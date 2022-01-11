Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.
Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-01-11 11:24:41
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