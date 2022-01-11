Jandarmadan şok yol uygulaması

Bingöl’de jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken 9 araç sürücüsüne ise 9 bin 378 lira ceza kesildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 589 personel ile 33 noktada eş zamanlı olarak şok yol kontrolü uygulanmıştır. Uygulanan şok yol kontrollerinde 5 bin 698 şahıs, 3 bin 225 araç sorgulanmış, 36 okul servisi kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 31 şahıs ve iki ayrı araç içerisinde yapılan kontrolde toplam 65 gram toz esrar maddesi bulunarak yakalanan 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmış, 9 araca 9 bin 378 TL idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.

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