Karlıova- Yedisu kara yoluna çığ düştü

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Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yoluna çığ düştü. Ekipler, karı kısa sürede kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

YedisuKarlıova kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında çığ düştü. İki ilçe arasında yolcu taşıyan minibüsün geçişinin hemen ardından düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla kar kütlesi kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-11 16:44:15



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