Karlıova’da ev ve ahırlar kar altında kaldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışıyla birlikte birçok ev ve ahır kar altında kaldı.

Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ana cadde ve sokaklarda bulunan esnaf kar yağışı nedeniyle iş yerlerinin önlerini temizlerken, ilçedeki bir mahallede kar kalınlığı müstakil evlerin boyunu aştı. Kanireş Mahallesi’nde bulunan birçok ev ve ahır, kar yağışının etkisini sürdürmesiyle kar altında kaldı.

Çatılardan düşen kar da eklenince ev ve ahırlar neredeyse kayboldu.

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