Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 13 köy yolunda çalışma sürüyor

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Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 13 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları sürüyor.

Bingöl genelinde etkili olan kar, köy yollarını ulaşıma kapattı. Merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında çalışma yapan İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle kapalı 13 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Ekipler, köy yollarını kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

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