Bingöl’de korkutan yangın

Bingöl’de bir köydeki evin çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Erentepe köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin çatısında çıkan yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.