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Köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı

DHA

Köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Baki (38) ile oğlu Berat Çatkın (16), evlerine gitmek istedikleri sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Berat, amcasının evine sığınırken, baba Baki Çatkın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan babaoğul, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi´nde meydana geldi. Lise öğrencisi Berat Çatkın, evine gitmek istediği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Yakındaki amcasının evine sığınarak kendisini köpeklerden kurtaran Berat Çatkın, eve giden babasını telefonla arayarak uyarıda bulundu. Baba Baki Çatkın da eve doğru giderken yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Baki Çatkın, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Çatkın'a da kendi imkanlarıyla gittiği Genç Devlet Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. Babaoğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Hastaneden oğlu ile birlikte taburcu olan Çatkın, "Evime giderken 1520 arası yetişkin köpeğin saldırısına uğrayıp yaralandım. Bacağımdan ısırıp beni düşürdüler. Çevredeki vatandaşlar sağ olsun beni kurtardılar. Köpeklerin ne tür hastalık taşıdıklarını bilmiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Oradaki vatandaşlar olmazsa Allah korusun daha kötü sonuçlar da doğabilirdi. Artık bir çözüm bulunsun. Hem hayvanların yaşamları için hem de bizim can güvenliğimiz için çözüm bulsunlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2022-01-13 01:21:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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