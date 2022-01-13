Karlıova'da kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor



Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Karlıova Belediyesi Personel Şefi Önder Bingöl, günlük 100 kamyona yakın karı ilçe dışına taşıdıklarını belirtti.

Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Ekipler, 3 kar küreme aracı ve 2 kamyon ile sabahın erken saatlerinde başlayıp, gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Zor şartlar altında karla mücadele ettiklerini söyleyen Karlıova Belediyesi Personel şefi Önder Bingöl, "Sadece bugünlük 100 kamyona yakın kar, ilçe dışına taşınıyor. Karlıova'da kar taşınmadığı zaman esnafımız ve vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Ekip olarak karın fazla birikmemesi için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-13 09:25:04



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