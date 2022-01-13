Karlıova'da 22 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi bulduğu ilçeye bağlı 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-13 11:25:03



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