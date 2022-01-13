Karlıova'da 22 köy yolu, ulaşıma kapandı (2)

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SÜT KAMYONU, KARA SAPLANDI

Bingöl KarlıovaErzurum kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığının düşmesiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan süt kamyonu, kayarak kar kümesine saplandı. Kamyon, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-13 12:51:33



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