Karlıova'da itfaiyenin kar ve buz mesaisi



Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'de çatılarda biriken kar kütleleri belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Karlıova ilçesindeki etkili olan yağışla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının temizlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Çökme riski olan müstakil evlerin çatılarında biriken karlar kepçeyle düşürüldü. Çok katlı binalarda ise itfaiye merdiveni kullanılarak kar ve buz temizliği yapıldı.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, "Son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle soğuyan havayla birlikte buz sarkıtları ile çatılarda yoğun kar birikintisi oldu. İlçe genelinde yoğun bir çalışmamız var. Yapılarımızın çoğu eski olduğu için çatılardan kar düşmüyor. Yüksek binalardan itfaiye ile müstakil evlerden ise kepçeyle karları temizliyoruz. Vatandaşlarımız için büyük risk taşıyan ve zaman zaman yaralanmalara neden olun buz sarkıtlarını da düşürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-15 10:31:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.