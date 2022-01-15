'Yaba' kokladı, Bingöl’de 75 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl’de 'Yaba' isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araçta yapılan aramada 75 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yaba isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilerek, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.