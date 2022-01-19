Bingöl merkezinde kar kalınlığı 20 santimi geçti

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL'de etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 20 santimetreyi bulduğu Bingöl'de, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımında aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri beyaza bürünen yollarda kar küreme çalışması başlattı. Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürerken, yağışa sevinenler cep telefonları ile selfie yaptı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-19 09:20:06



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