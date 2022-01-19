Bingöl’de ilçeler de beyaza büründü

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Bingöl’ün Yedisu, Karlıova ve Solhan ilçeleri yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bingöl merkezin yanı sıra ilçelerde de kar yağışı etkili oldu. Bingöl’ün kuzey ilçeleri Yedisu ve Karlıova’da kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, ilçeler tamamen beyaza büründü.

Yine kar yağışının etkili olduğu Solhan ilçesinde de esnaf işyerinin önünü temizlerken, karayolları ekipleri de D300 karayolunda karla mücadele çalışmasına başladı.

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