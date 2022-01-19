Bingöl’de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti

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Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ailenin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Korcupınar köyünde ikamet eden 6 kişilik aile, köye gidecekleri sırada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aile mahsur kaldıklarını AKUT ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan aileyi köye ulaştırdı.

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