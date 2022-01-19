Bingöl’de donmak üzere olan köpeklere polisler sahip çıktı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde kar altında donmak üzere olan 2 yavru köpeği, trafik polisleri kurtardı. Polis aracına alınan köpeklerin, kaloriferler açılarak ısınması sağlandı.

Genç'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kültür Mahallesi'nde devriye görevi yapan trafik polisleri, kar altında kalan ve donmak üzere olan 2 yavru köpeği fark etti. Köpekleri kucağına alan ve polis aracına götüren polisler, aracın kaloriferini açarak ısınmalarını sağladı. Trafik polislerinin duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan takdir toplarken, yavru köpeklerin Bingöl Hayvan Barınağına teslim edileceği bildirildi.

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