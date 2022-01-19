Yollarda mahsur kalanlara kumanya desteği verildi

Bingöl ile bağlantılı şehirler arası yollar yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılırken, AFAD ve Kızılay ekipleri de mahsur kalan sürücülere kumanya desteği verdi.

Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle GençDiyarbakır, BingölErzurum ve BingölMuş karayolları da ulaşıma kapandı. Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği kara yollarında mahsur kalanların imdadına da AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Ekipler tarafından dün geceden beri yollarda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba, helva, ekmek, su ve diğer ihtiyaçları olan gıda malzemeleri dağıtıldı. Vatandaşlar AFAD ve Kızılay ekiplerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederken yol açma çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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