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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karla kaplı Bingöl’de UMKE, yabancı uyruklu çocuk için seferber oldu

İHA

Karla kaplı Bingöl’de UMKE, yabancı uyruklu çocuk için seferber oldu

Bingöl’de dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan ve yüksek ateşten dolayı rahatsızlanan yabancı uyruklu çocuk için UMKE ekipleri seferber oldu.
Bingöl genelinde dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı kırsal bölgelerde 1 metreyi aşarken, olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği bölgelerde rahatsızlanan vatandaşlar için de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu BingölDiyarbakır karayolunda mahsur kalan 3 vatandaşı kurtaran UMKE, daha sonra ihbar üzerine merkeze bağlı Çukurca köyü Topraklı mezrasında ikamet eden yabancı uyruklu aile için seferber oldu. yabancı uyruklu ailenin 1 buçuk yaşındaki kızı Emel Haseni için harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 saatlik zorlu yolcuğun ardından aileye ulaştı. Yarım paletli ambulans ve sağlık personeli eşliğinde evinden alınan çocuk, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.
Köyde çobanlık yapan ve kızının yüksek ateşten dolayı rahatsızlandığını söyleyen baba Envar Haseni, ekiplere teşekkür etti. Baba Haseni, “Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Yardıma geldiler, çok hastaydı. Çok memnun olduk” dedi.
Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarının tamamlandığını aktaran UMKE'de sorumlu Hasan Akkuş, "Son 1 gündür yoğun bir kar yağışı olup kısmen köy yollarımız kapalı. Bugün 3 hastamızı kurtardık. Merkezimize düşen ihbarda, 2 gündür yüksek ateşi olan yabancı uyruklu bir çocuğun kurtarmak için UMKE olarak seferber olduk. Bu durumlarla ilgili ilimizde tam ve yarım paletli ambulanslarımızı hazır bir şekilde bulunduruyorduk. Her türlü olumsuzluğu karşı da hazırlıklarımız tamam” şeklinde konuştu.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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