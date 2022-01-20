Rayın yerinden çıktığı, demir yolundaki kar temizliğinde fark edildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde yağış etkisini sürdürürken, kar temizliği yapan demir yolu çalışanları, yerinden çıkan rayı fark etti. Çalışmanın ardından demir yolu onarıldı.

Genç ilçesinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ettirdi. Demir yolunu kardan temizleyen ekipler de hemzemin geçitte yerinden çıkan rayı gördü. Kısa süren çalışmanın ardından ray, tekrar yerine oturtuldu. Yetkililer, kar temizleme çalışmaları sırasında rayın yerinden çıktığının fark edilmesi üzerine onarıldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-01-20 09:46:17



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